Omas gegen Rechts in Aktion

Am vergangenen Donnerstag, den 16. September hatte die AfD ihren Wahlkampfauftritt auf dem Münchner Stachus. Grund genug für die Omas gegen Rechts in München, präsent zu sein und im Rahmen ihrer Aktion „Tausende Stimmen gegen Rechts“ die eigenen Stimmen zu erheben. Diese Aktion läuft schon seit Ende Juni und findet bis zur Bundestagswahl einmal wöchentlich statt, jeweils am Freitag von 15 bis 17 Uhr in der Sendlinger Straße. Zusätzlich gehen die Omas auch zu öffentlichen Auftritten von Vertretern rechtspopulistischer Parteien, um zu protestieren. Der folgende Beitrag stellt die Omas gegen Rechts und ihre Aktion zur Bundestagswahl mit einem Kaleidoskop von Stimmen vor. Gleich zu Beginn hören wir ein paar Ausschnitte aus der Auftaktveranstaltung im Juni, bevor es dann mit den Ereignissen vom vergangenen Donnerstag weitergeht.

Gebauter Beitrag von Petra Kellner – 20.09.2021 – 9:50 Minuten

Das waren die Stimmen der Omas gegen Rechts zu ihrer Aktion „Tausende Stimmen gegen Rechts“ und zum Auftritt der AfD am vergangenen Donnerstag in München. Am kommenden Freitag nehmen die Omas ab 12 Uhr am Klima-Streik auf dem Königsplatz teil, bevor sie ein letztes Mal im Rahmen dieser Aktion Stimmen und Statements gegen Rechts sammeln von 15 bis 17 Uhr in der Sendlinger Straße. Online finden Sie die Omas unter: www.omasgegenrechtsmünchen.de