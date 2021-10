Pro Asyl vor dem EU-Resettlement-Forum zu Afghanistan morgen – Forderungen für Deutschland

Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor dem heißen Wahlkampf? Was war das nochmal was die Gemüter in Aufregung versetzt und die mediale Berichterstattung dominiert hat? Nein, nicht Corona, es ging ausnahmsweise mal um eine außenpolitisches Thema. Genau, Afghanistan und die Tragödie, dass die Menschen, die sich dort für Menschenrechte, Demokratie und das Wohlbefinden der ausländischen Kräfte eingesetzt haben, auf einmal in Lebensgefahr schwebten. Wir haben Meral Zeller von Pro-Asyl gefragt, ob jetzt wieder alles gut ist in Afghanistan und alle Leute raus sind.

Interview von Fabian Ekstedt mit Meral Zeller – 06.10.2021 – 09:14 Minuten