München is(s)t anders, Zukunftsmusik – Klimaherbst zum Thema Ernährung

Der Herbst ist da und in München gibt es da eine gute Tradition. Mit dem Herbst kommt nicht nur die Wiesn, sondern auch der Klimaherbst in die Stadt. Während aber das Oktoberfest jetzt schon zwei mal ausgefallen ist, kümmert sich der Klimaherbst immer weiter um die Diskussionen zum Klimawandel in München. Und das jedes Jahr mit verschiedenen Schwerpunkten. In diesem Jahr geht es um das Überthema Ernährung, das immerhin weltweit für ca. 25% aller klimaschädlichen Emissionen verantwortlich ist. Ein Highlight jedes Klimaherbsts ist die sogenannte „Zukunftsmusik“. Was man sich unter diesem Titel vorstellen kann, wollten wir von der Projektleiterin des Klimaherbsts München, Maria Weise, wissen.

Interview von Fabian Ekstedt mit Maria Weise – 20.10.2021 – 3:44 Minuten