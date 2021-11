♦ ♦ ♦ ♦ ♦ MUSIKSENDUNG ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sendet jeden 3. Mittwoch um 16 Uhr im Sendefenster Musik ohne Grenzen. Wiederholt wird die Sendung in DAB+ und im Livestream am darauffolgenden Tag um 1 Uhr und um 8 Uhr und am Wochenende nur im Livestream am Samstag um 23 Uhr.

Als Kenner der französischen Musikszene startete Thomas Bohnet die Partyreihe TOUR DE FRANCE auf der nur französische Musik aufgelegt wurde. Diese französische Disco tourt durch die Clubs und präsentiert französische Musik quer durch alle Genres, französischen Rock & Pop, Chansons, französische Hits und Songs von Bands und MusikerInnen, die es zu entdecken gilt.

Verantwortlicher Redakteur: Thomas Bohnet

Kontakt: www.le-tour.net