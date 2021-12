Was ein Streik ist, wissen alle, aber was ist ein ‚wilder Streik‘?

Ein Streik kann bei uns nur von einer Gewerkschaft ausgerufen werden. In unserem Grundgesetz ist zwar die Versammlungsfreiheit von Vereinigungen gesichert, allerdings wurde über die Rechtsprechung 1963 definiert, dass nur Gewerkschaften zu Streiks aufrufen dürfen. Dementsprechend kann es beispielsweise gar keine Klimastreiks geben.

“Wilde”, verbandsfreie Streiks dagegen sind Streiks, zu denen die Gewerkschaft nicht aufgerufen und die sie auch nicht nachträglich übernommen hat. In dieser Sendung werden die Hintergründe von Streiks analysiert, was im Gesetz steht und wie sich die Rechtsprechung über die Jahrzehnte hinweg entwickelte hat. Und es wird hinterfragt, ob das denn so alles überhaupt seine Richtigkeit hat, oder ob hierbei permanenter Rechtsbruch begangen wird?

Ein Vortrag des Berliner Rechtsanwalts Benedikt Hopmann von www.widerstaendig.de

Produktionsdatum: 01.12.2021 Redakteurin: Karin Bergs Sendung nachhören:

Wilde Streiks, Dauer 51:34 min

Podcast zum Download (lizenziert unter CC BY-NC-SA 2.0 DE )

