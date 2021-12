https://www.freie-radios.net/mp3/20211201-whocaresbewe-112579.mp3 Sendung Who cares? – Bewegte Menschen in Bremen und darüber hinaus – Länge: 58:00 Min.

Carearbeit ist Frauensache?

Es gab und gibt Menschen, die sich dieser Prämisse widersetzten und widersetzen.

In dieser Sendung kommen zu Wort: Paula Modersohn-Becker, eine Malerin, die Anfang des letzten Jahrhunderts versuchte ein selbstbestimmtes Künstlerinnendasein zu leben, kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes starb, von der Poetry Slam Veranstaltung „Care Matters“ in Bremen eine ehemalige Krankenschwester und ein Paar mit drei Kindern, die die oft unerträglichen Belastungen der schlecht bezahlten Pflegearbeit bzw. der unbezahlten Erziehungsarbeit mit der gleichzeitigen Verpflichtung Geld zu verdienen schilderten und am Ende der Sendung ein generationenübergreifendes Gespräch zwischen zwei Mitarbeiterinnen von belladonna, einen Bremer Verein zur Förderung der Bildung von Frauen in Kultur, Bildung und Wirtschaft über die immer noch vorhandene sexistische Diskriminierung (strukturell und individuell) und über die Entwicklung von Gegenstrategien.

Musik vom wind ensemble und von Katharina Klement