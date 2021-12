9. Türchen im LORA-Adventskalender – Heute die Sendung: Freie Radios

„Hallo und schön das Sie dabei sind bei der Sendung Freie Radios in der ich Ihnen Beiträge anderer Freier Radios aus dem deutschsprachigen Raum vorstellen möchte.“

So beginnt, nach dem Intro, die Moderation am 09. November 2021 um 20 Uhr.

Und weiter:

„Heute sind das Beiträge vom Radio Dreieckland aus Freiburg, von Radio Corax aus Halle und dem Radio Onda aus Berlin, Bei denen möchte ich mich dafür natürlich auch gleich herzlichst bedanken.

Und das sind die Beiträge im Einzelnen.



– Superreiche verursachen ein Vielfaches mehr an Klimagasen als 90 Prozent der Menschheit

– Doğan Akhanlı, Nachruf auf einen unbeugsamen Menschen und Schriftsteller

– Als erstes kommt die Wohnung – Obdachlosenhilfe mit dem Modelprojekt Housing first Berlin

– Opferverband MOVICE kämpft gegen Straflosigkeit

— und wie immer in dieser Sendung darf der Vogel der Woche nicht fehlen, dieses Mal berichtet uns Rudi Guricht über den Von-der-Decken-Toko.

Lassen Sie sich überraschen.

Ich bin Dieter Szettele“

Als Zugabe hören Sie zudem etwas über Melancholie – Eine Form von Traurigkeit die vielleicht gar nicht wirklich so traurig ist.

Was Melancholie für die Menschen um uns herum bedeutet, dieser Frage geht die Collage von Radio Corax aus Halle nach.

Und ganz zum Schluss folgt ein Hinweis in eigener Sache.

Die Sendung Freie Radios vom 09.11.2021 20:00.

