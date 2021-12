FFF München feiert Jubiläumsstreik

Ja, schon wieder 3 Jahre ist es her, dass die Klimabewegung der Schulstreikenden richtig Fahrt aufgenommen hat. Am 14.12.2018 haben das erste Mal deutschlandweit tausende Schüler*innen fürs Klima gestreikt. Damals unter anderem auch in München auf dem Max-Josep-Platz. Nach der obligatorischen Schulschwänzer-Diskussion hat sich seitdem viel bewegt. Vor allem viele Menschen. Wir sprachen dazu mit Elisabeth von FFF München, und fragten sie wie für sie die letzten 3 Jahre waren.

Interview von Fabian Ekstedt mit Elisabeth von FFF – 15.12.2021 – 2:25 Minuten

Falls Sie auch wissen wollen was für neue Ideen die jungen Klimaaktivist*innen vorbereitet haben um Ihre Aufmerksamkeit für eine lebenswerte Zukunft zu bekommen, dann kommen Sie am Freitag den 17.12.2021 um 14 Uhr auf den Marienplatz.