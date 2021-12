18. Türchen im LORA-Adventskalender – Stadtspaziergänge in München

In unserem Adventskalender laden wir Sie ein zu drei Spaziergängen in München: Wir begleiteten Florian Kraus, den Leiter des Referats Bildung und Sport der Stadt durch das Westend. Unser Interesse galt den Bewegungsangeboten für Kinder und Jugendliche und – ganz am Rande – auch für Erwachsene. Mit dem DGB-Bildungswerk waren wir auf den Spuren des „anderen Münchens“ unterwegs. Fachkundig geleitet wurden wir von der Architekturhistorikerin Dr. Kaija Voss. Und schließlich führte uns Bernd Mollenhauer von „Schauplatz München“ vom Platz der Opfer des Nationalsozialismus entlang der Briennerstraße über den Karolinenplatz bis zum Königsplatz. Wo heute Banken, Versicherungen und Verbände logieren, befanden sich während des Nationalsozialismus‘ die Institutionen der Faschisten.

Sendung „Bewegtes Lernen“. Erstausstrahlung am 30. Dezember 2020 – Länge: 48:33 Min.

