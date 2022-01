Wochenprogramm 27. – 31. Dezember 2021 (KW 52)

4. Montag im Monat, 27. Dezember 2021

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites – Disco Hits Teil 1. Für alle. die sich nach den Feiertagen mehr bewegen wollen, eine gute Gelegenheit, dies vor dem Radio zu tun! Im ersten Teil sind mit dabei Chic, Earth, Wind & Fire, Donna Summer, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EWH (EineWeltHaus) mit Felix –isw -Einschätzung Bidens Aussenpolitik/China: Wiederaufstieg einer Weltmacht

18.00 Uhr: voraussichtlich Fördersendung John Heartfield

19.00 Uhr: 1984 (LIVE)

20.00 Uhr: Earth link

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdisch-deutsche Sendung

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.10 Uhr: Exotus Weltmusik – Wdhl vom 13.12.

DAB+



01.00 Uhr: FörderSendung mit Sabine – Zeitzeugen/Schule

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde Ernst

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde Ernst

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde Ernst

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst „Weihnacht 2021 – Ach Du heiliger Bimbam!“ von Renate Anraths

06.00 Uhr: FörderSendung – Die Pandemie als Brennglas und Beschleuniger – Welche Rolle spielen Fort- und Weiterbildung sowie Umschulungen. Was macht Sinn neu zu lernen? (Chris Uray)

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst „Weihnacht 2021 – Ach Du heiliger Bimbam!“ von Renate Anraths

09.00 Uhr: FörderSendung – Die Pandemie als Brennglas und Beschleuniger – Welche Rolle spielen Fort- und Weiterbildung sowie Umschulungen. Was macht Sinn neu zu lernen? (Chris Uray)

10.00 Uhr: Wdh Die Münchner Autorin Marianne Ach stellt ihr neues Buch vor „Der Atem deines Landes“

11.00 Uhr: PoesieMagazin

12.00 Uhr: FörderSendung mit Sabine – Zeitzeugen/Schule

13.00 Uhr: GeekTalk – Wieder mal ein Jahr vorbei und so blicken wir ein wenig zurück. Auf unsere neue Partnerschaft in diesem Jahr und auch auf ein Thema, was wir schon 2013 behandelt haben.

14.00 Uhr: Wdh Die Münchner Autorin Marianne Ach stellt ihr neues Buch vor „Der Atem deines Landes“

15.00 Uhr: PoesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Dienstag im Monat, 28. Dezember 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit der Sendereihe „Blick hinter die Kulissen des Fairen Handels“ – Diesmal stehen die Verbraucher*innen, die fairgehandelte Produkte einkaufen, im Fokus der Sendung. Dabei geht es auch um die steigende Produktvielfalt im Fairen Handel und um die Frage, wie der Fairen Handel aus der Nische kommt (Fördersendung Nr. 8)

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag- mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Prof. Dr. Gerd Gigerenzer „Digitale Risikokompetenz: Wer steuert unser Verhalten?“,ein Vortragsmittschnitt von der FifF-Kon 2021

21.00 Uhr: Redakcija Polonium

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.10 Uhr: Non minus ultra mit Martin (LIVE)

23.00 Uhr: Hillbilly mit Blacky (LIVE)

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites – Disco Hits Teil 1. Für alle. die sich nach den Feiertagen mehr bewegen wollen, eine gute Gelegenheit, dies vor dem Radio zu tun! Im ersten Teil sind mit dabei Chic, Earth, Wind & Fire, Donna Summer, u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EWH (EineWeltHaus) mit Felix –isw -Einschätzung Bidens Aussenpolitik/China: Wiederaufstieg einer Weltmacht

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: 1984

05.00 Uhr: Earth link

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch deutsche Sendung

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites – Disco Hits Teil 1. Für alle. die sich nach den Feiertagen mehr bewegen wollen, eine gute Gelegenheit, dies vor dem Radio zu tun! Im ersten Teil sind mit dabei Chic, Earth, Wind & Fire, Donna Summer, u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EWH (EineWeltHaus) mit Felix –isw -Einschätzung Bidens Aussenpolitik/China: Wiederaufstieg einer Weltmacht

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX Weihnachtssendung mit winterlicher Musik mit Ludwig

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX Weihnachtssendung mit winterlicher Musik mit Ludwig

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: 1984

14.00 Uhr: Earth link

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch deutsche Sendung

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

5. Mittwoch im Monat, 29. Dezember 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites – Disco Hits Teil 2. Für alle, die sich nach den Feiertagen mehr bewegen wollen, eine gute Gelegenheit, dies vor dem Radio zu tun!. Im zweiten Teil sind mit dabei Kool & the Gang, Sylvester, Sheila B. Devotion u.v.m.

17.00 Uhr: Bewegtes Lernen – Best of 2020/2021 mit den Themen „Radfahrschule auf der Theresienwiese“, „Jugendarbeit der Münchner Sportvereine in der Pandemie“, „inklusives Klettern“ und „Mit einem Fahrradkurier quer durch die Stadt“

18.00 Uhr: FörderSendung – 1700 Jahre jüdisches Leben in Bayern – Die Zeitzeugen – Warum das Erzählen so wichtig ist v.a. an Schulen – Und was kommt danach?

19.00 Uhr: Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Auf Kante genäht – Thema: Jüdische Küche

21.00 Uhr: Themensendung

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.10 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary – Wir spielen eure Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse mailto:gtwunschbox@gmx.com

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem mit der Sendereihe „Blick hinter die Kulissen des Fairen Handels“ – Diesmal stehen die Verbraucher*innen, die fairgehandelte Produkte einkaufen, im Fokus der Sendung. Dabei geht es auch um die steigende Produktvielfalt im Fairen Handel und um die Frage, wie der Fairen Handel aus der Nische kommt (Fördersendung Nr. 8)

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Panafrika

05.00 Uhr: Freies Radio mit Hagen – Prof. Dr. Gerd Gigerenzer „Digitale Risikokompetenz: Wer steuert unser Verhalten?“ ein Vortragsmittschnitt von der FifF-Kon 2021

06.00 Uhr: Redakcija Polonium

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit der Sendereihe „Blick hinter die Kulissen des Fairen Handels“ – Diesmal stehen die Verbraucher*innen, die fairgehandelte Produkte einkaufen, im Fokus der Sendung. Dabei geht es auch um die steigende Produktvielfalt im Fairen Handel und um die Frage, wie der Fairen Handel aus der Nische kommt (Fördersendung Nr. 8)

10.00 Uhr: Non minus ultra mit Martin

11.00 Uhr: Hillbilly mit Blacky

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Panafrika

14.00 Uhr: Freies Radio mit Hagen – Prof. Dr. Gerd Gigerenzer „Digitale Risikokompetenz: Wer steuert unser Verhalten?“ ein Vortragsmittschnitt von der FifF-Kon 2021

15.00 Uhr: Redakcija Polonium

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

5. Donnerstag im Monat, 30. Dezember 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik

17.00 Uhr: Deep Dive Divi 15 – Die Pest und wie überleben mit Hilfe von Dr. Schnabel

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Klimafunk! der Parents For Future München – „Wie geht nachhaltige Stadtentwicklung? Werden die Bürger angemessen beteiligt?“ – Gespräche mit der Münchner Stadtbaurätin Frau Prof. Elisabeth Merk und mit Jürgen Müller und Andreas Dorsch aus dem Vorstand des „Bund Münchner Bürgerinitiativen e.V. (BMBI).

20.00 Uhr: Psychische Gesundheit – Mit Frau Professor Dr. Luise Reddemann. Wir sprechen über Traumatherapie und wie es gelingt sorgsam mit multiplen Traumatapatient*innen umzugehen, ein heikles Thema, dem wir uns wieder mutig gewidmet haben.

21.00 Uhr: Wellenreiterin mit Claudia – Wie lebten die Münchnerinnen und Münchner zur Zeit der Weimarer Republik?

22.00 Uhr: Mittelalter rocks

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites – Disco Hits Teil 2. Für alle, die sich nach den Feiertagen mehr bewegen wollen, eine gute Gelegenheit, dies vor dem Radio zu tun!. Im zweiten Teil sind mit dabei Kool & the Gang, Sylvester, Sheila B. Devotion u.v.m.

02.00 Uhr: Bewegtes Lernen – Best of 2020/2021 mit den Themen „Radfahrschule auf der Theresienwiese“, „Jugendarbeit der Münchner Sportvereine in der Pandemie“, „inklusives Klettern“ und „Mit einem Fahrradkurier quer durch die Stadt“

03.00 Uhr: FörderSendung – 1700 Jahre jüdisches Leben in Bayern – Die Zeitzeugen – Warum das Erzählen so wichtig ist v.a. an Schulen – Und was kommt danach?

04.00 Uhr: Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Auf Kante genäht – Thema: Jüdische Küche

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: FörderSendung – 1700 Jahre jüdisches Leben in Bayern – Die Zeitzeugen – Warum das Erzählen so wichtig ist v.a. an Schulen – Und was kommt danach?

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites – Disco Hits Teil 2. Für alle, die sich nach den Feiertagen mehr bewegen wollen, eine gute Gelegenheit, dies vor dem Radio zu tun!. Im zweiten Teil sind mit dabei Kool & the Gang, Sylvester, Sheila B. Devotion u.v.m.

09.00 Uhr: Bewegtes Lernen – Best of 2020/2021 mit den Themen „Radfahrschule auf der Theresienwiese“, „Jugendarbeit der Münchner Sportvereine in der Pandemie“, „inklusives Klettern“ und „Mit einem Fahrradkurier quer durch die Stadt“

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary – Wir spielen eure Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse mailto:gtwunschbox@gmx.com

11.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary – Wir spielen eure Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse mailto:gtwunschbox@gmx.com

12.00 Uhr: FörderSendung – 1700 Jahre jüdisches Leben in Bayern – Die Zeitzeugen – Warum das Erzählen so wichtig ist v.a. an Schulen – Und was kommt danach?

13.00 Uhr: Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Auf Kante genäht – Thema: Jüdische Küche

15.00 Uhr: Themensendung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

5. Freitag im Monat, 31. Dezember 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Spießer im Herzen mit Klub-Musik

17.00 Uhr: E-Autos – Tesla, BMW und Co. und die neuen Kleinstanbieter

18.00 Uhr: Erich Fried — ein literarisches Portrait am letzten Tag seines 100. Geburtstagsjahrs — mit Jürgen Jung

19.00 Uhr: LORA Kultur mit Thilo – Glaskunst, Rimpa und Manga, die Schlacht bei Salamis und die kommende Münchner Biennale für zeitgenössisches Musiktheater, das sind die Themen von LORA Kultur am letzten Tag des Jahres 2021, wie immer um 19 Uhr.

20.00 Uhr: Graphophon

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik

02.00 Uhr: Deep Dive Divi 15 – Die Pest und wie überleben mit Hilfe von Dr. Schnabel

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Klimafunk! der Parents For Future München – „Wie geht nachhaltige Stadtentwicklung? Werden die Bürger angemessen beteiligt?“ – Gespräche mit der Münchner Stadtbaurätin Frau Prof. Elisabeth Merk und mit Jürgen Müller und Andreas Dorsch aus dem Vorstand des „Bund Münchner Bürgerinitiativen e.V. (BMBI).

05.00 Uhr: Psychische Gesundheit – Mit Frau Professor Dr. Luise Reddemann. Wir sprechen über Traumatherapie und wie es gelingt sorgsam mit multiplen Traumatapatient*innen umzugehen, ein heikles Thema, dem wir uns wieder mutig gewidmet haben.

06.00 Uhr: Wellenreiterin mit Claudia – Wie lebten die Münchnerinnen und Münchner zur Zeit der Weimarer Republik?

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik

09.00 Uhr: Deep Dive Divi 15 – Die Pest und wie überleben mit Hilfe von Dr. Schnabel

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

11.00 Uhr: Mittelalter rocks

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Klimafunk! der Parents For Future München – „Wie geht nachhaltige Stadtentwicklung? Werden die Bürger angemessen beteiligt?“ – Gespräche mit der Münchner Stadtbaurätin Frau Prof. Elisabeth Merk und mit Jürgen Müller und Andreas Dorsch aus dem Vorstand des „Bund Münchner Bürgerinitiativen e.V. (BMBI).

14.00 Uhr: Psychische Gesundheit – Mit Frau Professor Dr. Luise Reddemann. Wir sprechen über Traumatherapie und wie es gelingt sorgsam mit multiplen Traumatapatient*innen umzugehen, ein heikles Thema, dem wir uns wieder mutig gewidmet haben.

15.00 Uhr: Wellenreiterin mit Claudia – Wie lebten die Münchnerinnen und Münchner zur Zeit der Weimarer Republik?

18.00 – 21.00 Uhr: siehe UKW-Programm

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst (LIVE)

22.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst (LIVE)