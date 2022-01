Portrait der Spider Murphy Gang bei Gery’s + Tary’s Favourites

Im Januar 2022 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites Günther Sigl, den Sänger und Bassisten und Mitbegründer der Spider Murphy Gang als Gast in der Sendung, coronabedingt am Telefon. Er wird uns ein wenig aus der Bandgeschichte der Spider Murphy Gang und Hintergründe und Geschichten zu den Liedern, die wir im Portrait spielen werden. Es stehen zwei Sendetermine zur Verfügung auf UKW und im Internet Livestream.

Termin 1 Portrait: Spider Murphy Gang , Teil 1

am Montag, 24. Januar 2022 16:00 bis 17:00 Uhr



Termin 2 Portrait: Spider Murphy Gang , Teil2

am Montag, 31. Januar 2022 16:00 bis 17:00 Uhr



Vorschau: Wunschbox im März

am Mittwoch, 30. März 2022 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox mit Gery + Tary

Da spielen wir Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche sendet bitte an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream



Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek

(Kategorie „Alle Beiträge“ und „Musik ohne Heimatbezug“)



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary

