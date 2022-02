Betriebsräte haben die besseren Ideen

Unser Ministerpräsident Markus Söder weiß, dass Betriebsräte oft bessere Ideen haben als die Manager, wenn es um die Rettung ihrer Betriebe geht. Zumindest hat er dies so in seiner Grußbotschaft per Video vor dem Gewerkschaftsbund in Bayern im Januar abgesetzt. Nun erwartet Johann Horn, Bezirksleiter der IG-Metall Bayern, das den Erkenntnissen unseres Ministerpräsidenten auch Taten in der praktischen Politik folgen. Betriebsräte sind Experten in ihren Betrieben, wenn es um Strategieplanung geht, da sie ihr Unternehmen kennen. Johann Horn fordert deshalb die Stärkung der Betriebsräte in Deutschland.

