8. Teil Klima in Bewegung – Frauen* in der Klimabewegung, diesmal: Bund Naturschutz, Extremwetter der 2014-2020, mit Achtsamkeit durchschnaufen

Die achte Sendung der Sendereihe „Klima in Bewegung“ steht im Zeichen des Frauen*monats März: Nur Frauen* gestalten diese Sendung im März und stellen ihre Beweggründe vor, sich in der Klimagerechtigkeitsbewegung zu engagieren. Diesmal mit den Frauen des Bund Naturschutz. Dazu gibt es noch eine Einschätzung des Extremwetters von 2014-2020 sowie der aktuellen Hitzewelle in Südamerika. Dazu gibt es wieder Veranstaltungstipps und einen Klima-Tipp, der erstmal nichts mit dem Klima zu tun hat: Achtsamkeit üben um mit den vielfältigen psychischen Belastungen klarzukommen.

8. Sendung Klima in Bewegung – 02.03.2022 – 15:29 Minuten