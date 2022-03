10. Teil Klima in Bewegung – im Frauenmonat – Whole Health, Lieferkettengesetz und European Green Deal

Auch die zehnte Sendung der Sendereihe „Klima in Bewegung“ steht im Zeichen des Frauenmonats März: Nur Frauen* gestalten diese Sendung im März. Diesmal sprechen die Redakteurinnen über das Konzept Whole Health und mit Gabriele Köhler von WECF (Women Engage for a Common Future) über Frauengesundheit auch im Hinblick auf die Umwelt sowie über das kommende Lieferkettengesetz und den European Green Deal. Dazu gibt es wieder Veranstaltungstipps.

10. Sendung Klima in Bewegung – 16.03.2022 – 18:01 Minuten

Alle bisherigen Sendungen können nachgehört werden unter: lora924.de/klima-in-bewegung/