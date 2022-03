Aktiv werden per Handy, aber ohne Facebook-Aktivismus – letsact!

Pandemie, Krieg, Klimawandel, Inflation… Und immer die Frage, was kann ich tun? Ohnmächtig daneben stehen und verzweifeln?

Das scheint nicht die richtige Lösung zu sein, allein schon für die eigene Psyche. Aber zugleich ist der Versuch aktiv zu werden meist mit erschöpfender Recherche und dem andauernden Gefühl, dass man doch nur im Weg steht verbunden. So sehr wir bei LORA uns auch bemühen aufzuzeigen, wie Mensch in der Geflüchtetenhilfe oder Tierrettung aktiv werden kann, wir verlieren auch manchmal den Überblick.

Doch so schlimm die Zeiten auch sein mögen, in der Pandemie haben wir gesehen, dass der technische Fortschritt uns manche Härte dieser Scheisszeit aufweicht. Und so gibt es nicht mehr nur Home-Office sondern auch soziales Engagement von zuhause aus. Und jetzt auch ein App für das Smartphone, die uns allen den Einstieg in das Ehrenamt erleichtern soll. Die trägt den Aufbruch schon im Namen: letsact – lasst uns aktiv werden. Wir sprachen dazu mit Lena Glemser, die als geschäftsführende Vorständin des Vereins letsact e.V. die App verantwortet.

Interview von Fabian Ekstedt mit Lena Glemser – 16.03.2022 – 9:25 Minuten

Weitere Infos unter letsact.de