„Mit Mode in die Zukunft“ – im Gespräch mit Vertreterinnen der Damen-Maßschneiderei und des Ausbildungsbetriebs „La Silhouette“￼

Das Projekt „La Silhouette“ in München-Haidhausen zeigt sehr eindrücklich, welche Bedeutung es hat, wenn eine solide Ausbildung zur Damenschneiderin verbunden wird mit sozialpädagogischer Unterstützung für oft benachteiligte junge Auszubildende. Es macht den jungen Leuten Mut, sich für frauenpolitische Themen in unserer Gesellschaft einzusetzen und für die Gleichstellung und Bildungschancen von Frauen zu engagieren.

Nicht zuletzt deshalb erhielt „La Silhouette“ unter anderem den Anita Augsburg Preis der Landeshauptstadt München – er wurde 2019 an den Ausbildungsbetrieb verliehen.

Sendung der Kolibri Stiftung, Verantwortlich Yoland Schwager – 15.03.2022 – gema-freie Version – 42:25 Minuten