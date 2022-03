Parität in den Parlamenten

Im Rahmen des Frauenmonats März kommen viele Missstände ans Licht. So haben wir in einer Sondersendung auch auf die Zusammensetzung der Parlamente geblickt. Hier wird schon seit langer Zeit eine Parität gefordert, also eine gleiche Verteilung der Mandate zwischen den Geschlechtern entsprechend der Verteilung in der Bevölkerung. Bei uns haben sich dazu die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit mit der Präsidentin des Vereins Parité in den Parlamenten, Christa Weigl-Schneider, unterhalten. Mit im Studio waren Brigitte Obermayer und Martina Helbing.

Sendung von IFFF – 21.03.2022 – gema-freie Sendung – 45:58 Minuten

Weitere Informationen

Der Verein Parité in den Parlamenten: https://www.aktionsbuendnis-parite.de/

Die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit: https://www.wilpf.de/