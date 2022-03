Sluttalk mit dem Thema Intersektionalität – Was ist das und warum ist es für unsere Gesellschaft so wichtig

©Sophie Boner

Die Sluts Kerstin und Sophie sprechen mit Gäst*innen Mina Boussaoud und Dunja Robin über Intersektionalität. Wie bekannt ist das Konzept in Deutschland? Wie verhält es sich damit in der aktivistischen und feministischen Arbeit? Und warum wird es ohne Intersektionalität keine tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen geben? Anlässlich des feministischen Kampftages am 8. März werden unter anderem diese Fragen diskutiert, eigene Privilegien reflektiert und persönliche Erfahrungen geteilt. Eine Sendung für alle, auch die, die mit dem Konzept Intersektionalität noch nicht so vertraut sind.