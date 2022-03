12. Teil Klima in Bewegung – im Frauenmonat – globaler Klimastreik am 25.03.: Kritik an Ampel/MAPA/IG Metall + Dürre in Deutschland/Überschwemmungen in Australien/ Rekorde bei erneuerbaren Energien

In der 12. Sendung besprechen die Redakteurinnen Janine und Ramona den globalen Klimastreik von Fridays for Future in München nach und haben einige Redebeiträge mitgebracht. Es kommen zu Wort:

Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe zur Kritik an der Ampel-Koalition und einer Berechnung was ein Tempolimit eingespart hätte.

Ronja von FFF München zu MAPA – den most affected people and areas, deren Stimmen mehr Gehör finden sollten.

Falko Blumenthal von der IG Metall über die betriebliche Mitbestimmung als Einflussnahme für mehr Klimaschutz.

Außerdem sprechen Janine und Ramona noch über das Lützerath-Urteil, Extremwetter und neue Höchstwerte in der Erzeugung erneuerbarer Energie. Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps von den Parents for Future München.