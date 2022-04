Sendung: „Protest gegen radikale Abtreibungsgegner*innen“ und „Wie weiter mit der Sterbehilfe?“

In der Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München berichten wir über die Proteste gegen den sog. „Marsch fürs Leben“ radikaler Abtreibungsgegner*innen, der am 19. März 2022 auf dem Münchner Königsplatz stattgefunden hat. Außerdem geht es um die geplante Neuregelung der Sterbehilfe. Ihr hört Ausschnitte aus der Pressekonferenz „Zwei Jahre Karlsruher Urteil: Praktische Erfahrungen mit Sterbehilfe in Deutschland“ mit Vertreter*innen der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, von Dignitas und des Vereins Sterbehilfe. Moderation: Ingrid Matthäus-Maier, Beirätin der Giordano-Bruno-Stiftung.



