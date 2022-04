13. Teil Klima in Bewegung – Solaranlagen für Mieter*innen-Strom und die Krötenwanderung

In der 13. Sendung besprechen die Redakteur*innen Janine, Uli und Fabian über Mieterinnenstrom und wie mehr Photovoltaik-Anlagen auf die Dächer kommen. Hier hat sich ein Banner als hilfreich erwiesen. Uli berichtet von einem Programm in München und Ramona hat die Krötenwanderung im Blick.

Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps von den Parents for Future München.

13. Teil Klima in Bewegung – 06.04.2022 – 16:00 Minuten