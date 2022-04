4/20 Day – zum Stand der Legalisierung

Es ist Four Twenty. Der 20. April ist inoffizieller Welt-Kiffer-Tag. Aus einem Insider entstanden wurde aus dieser Zahlenfolge ein Synonym für den Konsum von Cannabis. Ähnlich wie kein Bier vor 4 in Bayern.

In Berlin haben sich zu diesem mystifizierten Datum heute wieder die Befürworter der versprochenen Cannabis-Legalisierung zu einer Demonstration versammelt, bei der‘s vermutlich siasln werd, wie die Bayern sagen. Wir dagegen wollten von Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband wissen, ob es denn zum diesjährigen inoffiziellen Weltkiffertag etwas zu feiern gibt?

Interview von Fabian Ekstedt mit Georg Wurth – 20.04.2022 – 08:17 Minuten

Zuletzt noch ein kleiner Hinweis: Cannabis ist eine bewusstseinsbeeinflussende Droge, die nicht verharmlost werden sollte, trotz geringerer Nebenwirkungen als bei legalen Drogen wie Alkohol oder Nikotin.