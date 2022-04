Technische Probleme – Livestream-Beschreibung bald wieder verfügbar

Liebe Hörer*innen von LORA München,

leider ist die Titelanzeige unsereres Live-Stream auf der Webseite aktuell leider defekt. Wir arbeiten mit Hochdruck daran alles Kaputte endgültig zu zerstören. Bitte haben Sie etwas Geduld, die großartigen Menschen in unserer Technik sind mit Hochdruck daran.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

PS: Wenn Sie glauben in der Sendetechnik oder der IT im Hintergrund helfen zu können, dass solche Probleme nicht wieder vorkommen, melden Sie sich doch gerne unter: buero [at] lora924.de