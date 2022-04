Schönheit und Spaß in der Krankheit – Fotoshooting und Tanzworkshop für Krebspatient*innen

Das Thema dieser BLM Fördersendung lautet „Kultur und Krebs“ – Schönheit und Spaß in der Krankheit wiederentdecken. Die Sendungsgäste heute sind Michael und Evi von dem Münchner Verein „Nana-Recover your smile“. Dieser Verein ermöglicht es Krebspatientinnen und Patienten an einem ganz besonderen Fotoshooting teilzunehmen. gemäß eines Vereinsmottos „Die Schönheit in der Krankheit entdecken“.

Die Psychologin Dr. Anna Richard hat den Effekt für Brustkrebspatientinnen eines solchen Fotoshootings in einer Studie erforscht. In einem Interview haben wir uns über die Studie und die Ergebnisse näher unterhalten.

Am Schluss dieser Sendung kommt Prof. Dr. Jutta Hübner zu Wort. Sie hat die Stiftung Perspektiven gegründet. In dieser will sie Krebspatient*innen und deren Angehörige Möglichkeiten zeigen, selbst aktiv werden zu können. Unter anderem haben wir uns über das Tanzprojekt und das Kulturportal Blickpunkte unterhalten.

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei LORA 22.04.2022 – gemafreie Version – 48:45min

Evi’s Fotoshootingbilder: