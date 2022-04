16. Teil Klima in Bewegung – Nach der IAA: No Future for Repression, Vor der Verkehrswende: Keine BMW Autobahn durchs Hasenbergl

Im 16. Teil der Sendereihe haben wir wieder Demoberichterstattung als Thema. Fabian war auf der „No Future for Repression“ Demonstration am Freitag, 22.04.22, und bringt Redebeiträge zu den Anklagen gegen die IAA-Aktivist*is mit: von Knirpsregenschrimen als gefährliche Waffe und einem Journalisten, dessen Berichterstattung als Straftat gelten soll. Uli war am Samstag, 23.04.22, auf der Demonstration „BMW-Autobahn verhindern – Hasenbergl verteidigen“, wo sich Mobilitätswende-Aktivist*is und Anwohner*innen gegen den Plan eines neuen Autobahnanschlusses für BMW durch den Münchner Stadtteil Hasenbergl in Stellung brachten. Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungshinweise von den Parents for Future München.

Teil 16 – Klima in Bewegung – 27.04.2022 – 18:40 Minuten