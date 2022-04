Dead Planet Award an RWE – Kritik zur Hauptversammlung

Jedes Jahr vergibt die ethecon Stiftung Ethik & Ökonomie zwei Preise: den blue Planet Preis für Personen, die sich besonders für den Erhalt der Welt einsetzen, und den Negativpreis Dead Planet. Die Verleihung des Dead Planet Award findet dann im Frühjahr meistens auf den Aktioniärsversammlungen statt, so auch dieses Jahr an den Energiekonzern RWE, der für seine Kohleförderungen in Nordrhein Westfahlen ein Dorf nach dem nächsten platt macht und dafür ziemlich in der Kritik steht. Obwohl die Aktionärsversammlung dieses Jahr online stattfand, waren die Preisverleiher von Ethecon heute in Essen und haben den Preis verliehen. Wir haben mit einer der Verleiherinnen, Sibylle Arians von der Ethecon Stiftung kurz nach der Preisverleihung gesprochen.

Interview von Fabian Ekstedt mit Sibylle Arians – 28.04.2022 – 9:13 Minuten

Die Begründung für den „Dead Planet Award“ für RWE können sie hier nachlesen.