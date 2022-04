Vattenfail – Robin Wood kritisiert Vattenfall

Nicht nur in München wurden heute wegen einer Hauptversammlung Banner aufgesetzt. In Berlin Mitte grüßte heute Autofahrer und Autofahrerinnen ein Transparent mit dem Titel: #Vattenfail, also einer Verballhornung des Namens des schwedischen Energiekonzerns mit dem englischen Begriff „Fail“, der soviel bedeutet wie Reinfall oder Missgeschick.

Wir fragten Ronja Heise, Fachreferentin für Energie bei Robin Wood, warum sie Vattenfall kritisieren, obwohl der Konzern doch schon in einer Generation klimaneutral werden will.

Interview von Fabian Ekstedt mit Ronja Heise – 28.05.2022 – 07:33 Minuten