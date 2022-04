Kritische Aktionäre zu RWE und die Möglichkeiten der Einflussnahme

Nachdem sich heute so viel Kritik an den Hauptversammlungen entzündet hat, sind wir natürlich auch interessiert daran, was auf diesen Hauptversammlungen abgelaufen ist. Einen ersten Überblick kann uns dazu Tilman Massa liefern. Er ist Referent beim Dachverband Kritischer Aktionäre und hat heute an der Hauptversammlung von RWE teilgenommen, kritisch natürlich. Als erstes wollten wir von ihm wissen, in wie weit denn die Kritischen Aktionäre Einfluss über die Hauptversammlungen nehmen können.

Interview von Fabian Ekstedt mit Tilman Massa – 28.04.2022 – 13:22 Minuten