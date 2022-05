17. Teil Klima in Bewegung – Hitze in Indien und Pakistan / Blockade der Münchner Rück / Klimawandel in den Hauptversammlungen der Aktienkonzernen

In dieser Sendung geht es um die menschenfeindliche Hitze unter der über 10% der Menschheit aktuell in Indien und Pakistan leiden. Passend dazu blicken wir auf den Erdüberlastungstag, der in Deutschland am 04.05.22 begangen wird, während die Menschen in Indien und Pakistan die Erde mit ihrem Klimaausstoß nicht überlasten. Außerdem hören wir Susanne die uns von der XR-Blockade vor der Münchner Rück berichtet. Von der Münchner Rück Haupversammung berichtet Regine Richter von Urgewald, dass bei den Versicherern langsam klar wird, dass über 2,x Grad Celsius Klimaerwärmung nichts mehr sicher und damit nicht mehr zu versichern ist. Außerdem berichtet uns Tilman Massa vom Dachverband der Kritischen Aktionäre wie über die drohende Klimakatastrophe auf den Hauptversammlungen von DAX-Konzernen gesprochen wird.

Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps für München.

Teil 17 – Klima in Bewegung – 04.05.2022 – 18:37 Minuten