19. Teil Klima in Bewegung – Public Climate School der Students For Future / From Noise to Tail – Ganztierverwertung in professionellen Küchen / Ein Kühlschrank den schon Römer kannten

Aktuell findet bundesweit wieder die Public Climate School statt. Wir sprechen mit Simon von Students For Future München, wer und was man hier lernen kann und warum er mitorganisiert. Bildung anderer Art: zum Thema Ganztierverwertung in der Ausser-Haus-Verpflegung hatte der BUND Naturschutz, Ortsgruppe München am 4.5.2022 Küchenprofis aus Kantinen und Restaurants zu einer Fortbildung eingeladen. Wir sprechen mit Anke Neumeier vom BUND warum dieser neue und zugleich alte Trend von „Noise to Tail“ hilft, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und das Klima zu schützen.

Schließlich hat Peter Lehmann einen radikalen Tipp für die Küche zu Hause, den schon die Römer kannten.

Um am Ende gibt es wieder Veranstaltungshinweise für München und Umgebung, diesmal mit Schwerpunkt zu den verbleibenden Tagen der Public Climate School.

Teil 19 – Klima in Bewegung – 18.05.2022 – 16:46 Minuten

Beitrag auch auf FRN: https://www.freie-radios.net/115643