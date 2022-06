Ökozid – mit dem internationalen Strafrecht gegen die Umweltzerstörung

Wundern Sie sich auch manchmal, dass die ganze Umweltzerstörung und Klimawandel-Anheizung legal ist? Letztlich schauen wir auf die Klima-Uhr und sehen wie jede weitere Tonne CO2 uns näher an das Ende trägt, an die Klimakatastrophe. Aber rechtlich ist das erstmal kein Problem. Wir haben nichtmal einen Begriff dafür, was es bedeutet den Klimawandel weiter anzuheizen oder die Folgen des eigenen Handelns zu ignorieren. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, denn der Begriff den wir suchen ist eigentlich: Ökozid. Das sagt zumindest die Organisation Stop Ecocide. Wir baten Wolf Hingst von der Organisation Stop Ecocide Deutschland uns den Begriff etwas näher zu beleuchten.

Interview von Fabian Ekstedt mit Wolf Hingst – 13.06.2022 – 18:35 Minuten