„Noch mehr Waffen …“

Krieg ist nicht Grün.

Über diesen Satz sollten auch die deutschen Grünen nachdenken. Auch Annalena Baerbock. Sie beendete am Freitag in München ihre mehrtägige Deutschlandreise im Amerikahaus. Mit ihrer „Zuhör-Tour“ wollte die Außenministerin erfahren, welche Themen die Deutschen mit Blick auf ihre Sicherheit beschäftigen. Hintergrund ist, dass das Auswärtige Amt federführend für die Bundesregierung die erste umfassende nationale Sicherheitsstrategie erstellt.



Münchner Friedens-Initiativen riefen zu einer Demonstration gegen die Standpunkte der Außenministerin auf, u. a. immer mehr schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Die Teilnahme allerdings war überschaubar. Mehr Zulauf hatte die pro-Ukraine-Kundgebung; mehrere Hundert machten sich im Rondell des Karolinenplatzes rund um den Obelisken lautstark bemerkbar. Leider auch immer mit nationalistischen Parolen.

Die Stimmung auf beiden Lagern heizte sich latent auf. Zwischen den Blöcken die Polizei. Inmitten des akustischen Getümmels führte Walter Heindl ein Gespräch mit Brigitte Obermaier vom Münchner Friedensbündnis.

Interview mit Brigitte Obermaier vom Münchner Friedensbündnis – Länge: 6:08 Min.

Soweit Brigitte Obermaier vom Münchner Friedensbündnis über die Friedensforderungen im Krieg gegen die Ukraine. Um ca. 20.00 Uhr erschien der Bus des Außenministeriums, begleitet mit „Danke“-Rufen seitens der Ukrainer und Ukrainerinnen …

Dem Autor war’s nun genug. Drinnen begann der Bürgerdialog. Und sowieso: das Eintreten für den Frieden macht Durst.

Verantwortlicher Redakteur: Walter Heindl