Kreislaufschränke – Orte des Tauschens, des Miteinanders und der nachhaltigen Umverteilung

Zu schade zum Wegwerfen, aber brauchen können Sie die Vase, das Geschirr oder die Gläser auch nicht mehr? Und der Keller quillt auch schon über? Wo also hin damit? Helfen können sog. Kreislaufschränke, die in der Stadt unter anderem vom Verein „Kreislaufschränke München“ aufgestellt werden. Inzwischen gibt es ca. 17 Kreislaufschränke – z.B. in Freimann, Bogenhausen, Sendling oder Füstenried.

Wir haben am 23. Juli 2022 bei der Einweihungsfeier eines neuen Schrankes in der Moosacher Ohlauerstraße 16 vorbeigeschaut.

Was einen Kreislaufschrank ausmacht und wie er funktioniert, das erläuterten uns dort Laura Ernst und Hannah Patalong vom Verein Kreislaufschränke München sowie die Kreislaufschrankpatin Monika Manß und die Pfarrerin der Magdalenenkirche Dagmar Knecht.

