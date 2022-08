Die rund 5000 indigenen Völker der Erde gehören zu den ärmsten und am stärksten ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen der Welt. Um auf diese untragbaren Missstände aufmerksam zu machen, hat sich die UN Generalversammlung im Jahr 1995 dazu entschlossen, den 9. August zum Welttag der indigenen Bevölkerungsgruppen zu erklären. Unsere Kollegin Biancka Miranda von der Redaktion „In Brasilien unterwegs“ (jeden 1. Mittwoch im Monat, 16-17 Uhr, auf UKW / darauffolgender Donnerstag um 01 Uhr und um 08 Uhr auf DAB+) berichtet immer wieder über die Sitation der Indigenen Bevölkerung in Brasilien. Sie hat LORA gebeten auch mal per Video die Leute zu erreichen. Gerne!