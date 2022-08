30. Teil Klima in Bewegung – Juli 2022: zu trocken zu heiß, Aktionstage in Hamburg, Climate Endgame, Klimagefühle

Im 30. Teil ist es nicht ganz so heiß im Studio, aber die Temperaturen klettern wieder und trocken ist es auch diese Woche. Für die Natur, die Landwirtschaft und die Trinkwasserresserviore ist das keine gute Nachricht. Aber für das „System Change Camp” und die Aktionstage die vom 9.-15. August in Hamburg stattfinden, ist das zumindest ein Wetter bei dem draußen viel gemacht werden kann. Von bayrischen Aktivist*innen vor Ort hören wir heute einige Stimmen. Außerdem müssen wir uns auch über eine Studie unterhalten, die etwas in den Blick nimmt, was wir verhindern wollen: Das Climat Endgame. Nachdem das und unser Blick auf das Extremwetter der letzten Woche sowie auf die Rekorde des Julis 2022 auch uns selbst auf die Laune schlägt, hören wir am Ende noch von Mareike Schulze. Die Mitinitiatorin der „Psychologists and Psychotherapists for Future“, kurz „Psy4F“, hat mit ihrer Kollegin Lea Dohm das Buch “Klimagefühle” herausgebracht und gibt uns einen kleinen Einblick “Wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln”. Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps.

30. Teil Klima in Bewegung – 10.08.2022 – 19:58 Minuten

Links:

Camp in Hamburg: https://systemchange.noblogs.org/

Studie Climate Endgame: https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.2108146119

Buch: www.klimagefuehle.de