Afghanische Kinderarmut: Nicht nur die Taliban sind schuld…

Ein Jahr ist es nun her, dass die militärischen Kräfte der Afghanistan Allianz, inklusive American Forces und Bundeswehr in einem völlig ungeordneten und chaotischen Rückzug den deshalb mühelos siegreichen Taliban Afghanistan imAllgemeinen und Kabul im Besonderen überließen, und dabei nicht nur millionenfach enttäuschte Hoffnungen und schlampig geräumte Stützpunkte hinterließen, sondern viele Tausende afghanische – in der Sprache der taliban – verbrecherische Verräter und Kollaborateure, die den Westlern geholfen oder sich für Demokratie und Bildung für Frauen eingesetzt hatten. Tausende , die bis heute von den Taliban gejagt werden.

Die saßen Tagen nach der Eroberung Kabuls stolz in Qatar auf Pressekonferenzen, und versprachen für Devisenzusagen aus dem Westen alles, was Uschi s und Joe s Unterhändler gerne hören wollten.

Doch nun ist die Armut noch schlimmer und mit den verprochenen Rechten für junge Frauen läuft es auch eher semi… – berichtete uns Joshua Hofert, Vorstand Kommunikation der Hilfsorganisation Terres des Hommes.

Interview von Andrasch Neunert mit Jushua Hofert – 12.08.2022 – 13:11 Minuten