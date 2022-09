34. Teil Klima in Bewegung – Der Brocken Brennt, Entlastungspaket 3 bringt keine Entlastung für das Klima, 9 Euro-Fonds

Im 34. Teil des Klimamagazins nutzen wir heute mal die Zeit um selber ein wenig nachzudenken, wie das Entlastungspaket sich auf das Klima auswirkt. Und das sieht nicht gut aus. Die CO2-Bepreisung wird einfach um ein Jahr verschoben und die Zufallsgewinn-Abgabe trifft jetzt die erneuerbaren Strom-Anbieter stark, wo eine Übergewinnsteuer vor allem die fossilen getroffen hätte. Im Extremwetterblock geht es um tödlichen Hagel in Spanien, den brennenden Brocken und, positiv, das zu erwartende Ende der Waldbrand-Saison in Deutschland. Außerdem sprechen wir kurz über den Club of Rome, der im neuen Buch dringend Umverteilung anregt. Und mit Max Müller vom 9-Euro-Fonds sprechen wir darüber, wieso der Fond erhöhte Beförderungsentgelte zahlt und dabei auch von den Klimagerechtigkeitsbewegungen Wald statt Asphalt und Sand im Getriebe unterstützt wird. Dazu gibt es auch wieder Veranstaltungstipps.

34. Teil Klima in Bewegung – 07.09.2022 – 17:30 Minuten

Link: https://9eurofonds.de/