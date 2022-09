Ein Jahr nach der IAA-Aktion – 2-4 Jahre Haft stehen für Aktivist*innen im Raum

Erinnern Sie sich noch, was heute vor einem Jahr in München los war? Ein kleiner Tipp: Es gab noch mehr Verkehrs-Chaos als sonst in und um die Stadt, überall waren Autos, auch auf den sonst autofreien Plätzen, und das war zum Teil sogar von der Stadt so gewollt. Immer noch nicht? Gut, es war auch unglaublich viel Polizei da, Autobahnen waren gesperrt, Knüppel wurden gezogen und Menschen rechtswidrig in Präventivhaft genommen… Ja genau: Die Internationale Automobil Ausstellung IAA Mobility gastierte zum ersten Mal in München.

Und jetzt, ein Jahr später bzw. ein Jahr vor der nächsten IAA, wird das juristische Spektakel begonnen, das vermutlich alle Anti-IAA-Aktivist*innen einschüchtern soll. Das erfahren zumindest gerade Mirjam Herrmann & Kim Schulz, die damals schon rechtswidrig in Präventivhaft genommen wurden. Wir baten Kim Schulz für uns erstmal seine Erinnerungen an den 7. September 2021 für uns zu schildern.

Interview von Fabian Ekstedt mit Kim Schulz – 07.09.2022 – 6:12 Minuten