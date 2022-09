0176 OI CITY mit Kim Twiddle

0176 OI CITY diesmal mit the one and only:

Twiddle. Kim_Twiddle (WUT/Cosmic Giggle). Unter anderem DJ. Performt elektronischen Sound wie Live-Acts und widmet sich konsequent dem Verschränken von Musik mit diversen Künsten. Liebt es Vinyl aufzulegen und Potis retrospektiver Maschinen zu drehen. Ist ´n bisschen ´n von der alten Schule und will sich genre-technisch nur ungern erklären. Lasst sagen Bastardpop oder nö, vielleicht Bastardtechno, könnte passen. Zeug, was unangebracht scheint. Oder unerwartet kommt. Und Bässe durch die Füße in den Beckenboden. Auf jeden Fall feiern´s Leute queerbeet. Spielt gern back2back und hasst es, wenn man ungefragt ins Mischpult fummelt, um soundtechnisch zu „helfen“. Mag es nur mäßig Sets zu recorden, die nicht live gepielt sind, aber macht gerne Theater. Auf, unter und hinter Bühnen. Produziert also laufend und folgenreich Musiktheater, Performances und furiose Veranstaltungen mit Anderen z´samm´. Twiddledidooh.

Ganze Sendung vom 09.09.2022 – mit Rest von Stationsansage nachhörbar auf Soundcloud.

