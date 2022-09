Mit der Sendereihe „Wo München fair ist “ wollen wir den Fairen Handel ins Bewusstsein der Verbraucher*innen rücken. Dabei schauen wir nicht nur auf München, sondern auch über den Münchner Tellerrand hinaus – auf das Umland, auf die Metropolregion und natürlich noch darüber hinaus auf den globalen Süden, von wo die meisten fair gehandelten Produkte kommen.



In dieser Sendung schauen wir auf faire und nachhaltige Dienstleistungen, z.B. auf den Kreislaufschrank in Moosach, das Reparaturcafe in der Mohrvilla in Freimann, das Urban Gardening-Projekt Stadtgemüse in der Parkstadt Schwabing, auf ethische Geldanlagen der Genossenschaft Oikocredit und auf den Einkaufsratgeber muenchen-fair.de.



–



–