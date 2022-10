Rohingya – Über den Hass und die Flucht

Wir haben schon öfter über sie berichtet – Rohingja, gnadenlos verfolgt vom militärischen Terrorregime in Myanmar, aber selbst von der Mehrheit der dortigen Bevölkerung verachtet.

Rohingya gibt es nun nur noch wenige in Myanmar, die meisten findet man in den größten Flüchtlingslagern der Welt im Bangladesch, u.a. dem riesigen Camp Cox`s Bazaar mit ca 1 Million Geflüchteter an der Küste von Bangladesch mit direkter Sicht auf die alte Heimat.

Dort unterwegs ist gerade Martin Keßler, Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe. Auf dem Weg vom Camp zu einem anderen Außentermin in Bangladesh konnten wir kurz mit ihm telefonieren. Verzeihen Sie bitte die miese Tonqualität, wir wollten auf diese Einblicke dennoch nicht ganz verzichten.

Interview von Andrasch Neunert mit Martin Keßler – 30.09.2022 – 5:47 Minuten

Wir haben noch ein Gespräch zum Thema in Petto: Mit der Kinderpsychiaterin und Vorsitzenden des European Rohingya-Councils, Dr. Ambia Perveen… Kann Sie uns den abgrundtiefen Hass der Burmesen auf ihre Minderheit erklären?

Interview von Andrasch Neunert mit Dr.Ambia Perveen – 30.09.2022 – 10:51 Minuten

Weitere Infos finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft für bedrohte Völker unter gfbv.de