38. Teil Klima in Bewegung – Lützerath soll abgebaggert werden, Klimaherbst beginnt, Balkonkraftwerk-Förderung in München

Nach dem Oktoberfest ist halb München krank, deshalb ist Fabian allein im Studio und hat diesmal auch keinen Extrem-Wetter-Block dabei. Dafür aber drei tagesaktuelle Interviews. Ronni Zepplin, Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt!“, berichtet die Enttäuschung über die Grünen und den Kompromiss Lützerath abzubaggern aber den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in NRW auf 2030 vorzuziehen. Während sich in NRW wegen dieser Entscheidung ein heißer Herbst zusammenbraut beginnt diese Woche in München der Klimaherbst. Die Veranstaltungsleiterin Maria Weise bereitet uns auf den diesjährigen Übertitel „Lebensraum Stadt“ vor. Und nach den Veranstaltungshinweisen der Parents for Future hören wir von Bernd Bötel, Mitinitiator von #MünchenSolar2030, über die am 4.10.22 angelaufene Förderung von Balkonkraftwerken durch die Stadt München.

38. Teil Klima in Bewegung – 05.09.2022 – 26:36 Minuten

Links:

Lützerath lebt!: https://luetzerathlebt.info/

Klimaherbst: https://klimaherbst.de/

#MünchenSolar2030: https://muenchen.solar2030.de/