Alle Nachrichten sollen gescannt werden – Chatkontrolle stoppen

Was tun gegen die Kinderpornographie? Natürlich hart durchgreifen, schließlich ist das ein Thema, bei dem wir uns alle einig sind, dass Kinder vor sexualisierter Gewalt zu schützen sind. Maximal-Straf-forderungen sind hier immer schnell an der Hand. Aber auch Eingriffe in die Freiheit des Internets werden häufig damit begründet. Eine gewisse Freiheitseinschränkung sind viele auch bereit für den Kinderschutz in Kauf zu nehmen. Aber das was jetzt in der EU geplant ist, geht vielen dann doch zu weit. Denn es sollen einfach alle Nachrichten die wir uns online zuschicken gescannt werden. Weil das alles nicht gleich so einfach zu erklären ist, haben wir heute ein Doppelinterview mit zwei Netzaktivisten geführt, die mit anderen die Kampagne „Chatkontrolle STOPPEN!“ gestartet haben. Sebastian Marg von der Digitalen Gesellschaft und Constantin Macher von Digitalcourage erklären uns, warum sie die Chatkontrolle Stoppen wollen.

Interview von Fabian Ekstedt mit Sebastian Marg und Constantin Macher – 19.10.2022 – 8:10 Minuten

Weitere Infos unter: chat-kontrolle.eu und stopscanningme.eu