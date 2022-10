Bimovie 28 eine Frauenfilmreihe, nicht nur für Frauen.

Das älteste queere Filmfestival in München, eine alljährlich neue Filmreihe jenseits aller Geschlechteridentitäten. Für Frauen, für Männer, für Kinder (soweit freigegeben) für Transgender und die ganze Community in diesem Bereich, sagt Katrin Gebhardt-Seele, die Pressebetreuerin der Veranstalterinnen.



Sieben Tage lang, vom 03. bis 09. November 2022 haben Sie die Möglichkeit, im Kino Neues Maxim, Landshuter Allee 33, 80637 München, herausragende, Filme zu sehen, die sonst in München wohl nie gezeigt werden.



Dieses Jahr steht die Auswahl der Filme von Bimovie unter dem Motto Solidarität, Erinnerung und Aufbruch. Und wie immer sind sie spannend und besonders sehenswert.

Bei einem der Filme ist die Regisseurin persönlich anwesend und ein weiterer Film wird mit Live-Musik begleitet.

Unserer Redakteurin Tyna Baginsky hat mit Katrin Gebhard-Seele und Monique Farrar, zwei der Veranstalterinnen von Bimovie, über die Geschichte des Festivals und über die in diesem Jahr gezeigten Filme gesprochen.

Hier hören Sie das Interview:



Ausführliche Infos zu den Filmen und sonstiges Wissenswertes erhalten Sie unter diesem Link: https://www.bimovie-frauenfilmfest.de/vorab/

Kartenbestellungen online https://www.kinoheld.de/kino/muenchen/maxim-kino/vorstellungen

oder im Kino Neues Maxim, Landshuter Allee 33, 80637 München, unter Tel.: 089 8959980

.

.