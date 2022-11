Ausschnitte von der Auftaktkundgebung der Protest-Demonstration „Kriminalisierung stoppen.“, die sich gegen die vorsätzliche 30tägigen Inhaftierung von Klimaaktivist*innen ohne Prozess richtete, die im Rahmen der Abwehr „drohender Gefahr“ des bayrischen PAGs ermöglicht wird. Die Startkundgebung fand am Sonntag, 13.11.22, am Wettersteinplatz in München statt. Anschließen ging die Demo zur Justiz-Vollzugs-Anstalt Stadelheim.

Beitrag mit Moderation – Erstausstrahlung 14.11.2022 – 12:10 Minuten