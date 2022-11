Tag gegen Gewalt an Frauen – Bericht und Interview aus München

Am Freitag, den 25.11, war der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Dazu haben Tina Helbing und Ani eine Demonstration in München begleitet.

Zu hören sind Stimmen aus der Demonstration und ein Interview, mit Sabine Bösing, von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., mit der wir über den Schutz von obdachlosen Frauen gesprochen haben.

Gebauter Beitrag von Ani – 28.11.2022 – 11:58 Minuten