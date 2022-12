4. Türchen im LORA Adventskalender – Nix ist gut: Mehr Drogentote in München

Entschuldigen Sie bitte, dass wir die Vorweihnachtsstimmung etwas eintrüben müssen. Aber diese Nachricht hat unseren Kollegen Clemens Strottner in diesem Jahr aufgeschreckt. Denn die restriktive Drogenpolitik in Bayern, wo Drogenkonsumräume und die Testung der Sicherheit der illegalen Substanzen verboten sind, führt ganz offensichtlich nicht zum Erfolg. 2022 sind bis zum 13.10. in München bereits 55 Menschen an Drogenkonsum verstorben. 2021 waren es insgesamt nur 31 und auch 2019 waren es mit 36 nur unwesentlich mehr Menschen die am Konsum illegaler Drogen verstorben sind. Das ist ein sehr erstaunlicher Anstieg an Drogentoten, der auch nur die bayrische Landeshauptstadt betrifft. Im Rest von Bayern sind die Opferzahlen, wenn überhaupt, nur unwesentlich gestiegen. Woran das liegen, was der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München tun kann und sollte, um weitere Opfer zu vermeiden, das wollte Clemens von Vanessa Cramer von Kontaktladen „limit“ der Condrobs München wissen.

Interview von Clemens Strottner mit Vanessa Cramer – Erstausstrahlung 13.10.2022 – 12:01 Minuten

