6. Türchen im LORA Adventskalender – IMAL (International Munich Art Lab) Laboratorium

Tauchen Sie zu Nikolaus mit uns ein in eine kreative und künstlerische Welt! Erfahren Sie, was das Besondere an IMAL ist, warum eine sozialpädagogische Begleitung so wichtig ist und hören Sie zwei Lieder, die Teilnehmerinnen selbst produziert haben.

Was genau IMAL ist, dazu haben wir mit dem Leiter Uli Gläß gesprochen. Außerdem gibt Lukas Linner, ein Mitarbeiter des sozialpädagogischen Teams Auskunft darüber, was das IMAL Laboratorium ist und warum dort die sozialpädagogischen Arbeit so wichtig ist. Außerdem erhalten Sie Einblicke in das Alltagsleben von IMAL Laboratorium und lernen die Teilnehmer*innen mit ihren Gedanken zu IMAL und deren künstlerische Arbeiten kennen. Der Künstler Matsches (Matthias Glas) erzählt, wie er seine Arbeit als Künstler im IMAL sieht und warum er als ehemaliger Teilnehmer von IMAL Laboratorium nun als Dozent zurück gekommen ist.

Das IMAL (International Munich Art Lab) hat eine Vielzahl von kreativen Angeboten, zu denen wir am Anfang dieser Sendung auch einen kurzen Überblick geben:



–eduart K.: Bietet Raum, Unterstützung, Ausstellungs, Vernetzungs– und Teilhabemöglichkeiten für junge Kreative und Künstler*innen.

–KÜR: Kunstübungsraum in Milbertshofen

–die h.alle: Workshops und Repaircafé im Kreativquartier München für jedermann

–Laboratorium: Einjährige künstlerische Berufsqualifizierungsmaßnahme für junge Erwachsene

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung am 27.05.2022 – 57:57min

©IMAL

Wir hoffen Sie schätzen unsere Arbeit. Über lange Interviews mit Menschen, die sonst kaum mediale Aufmerksamkeit bekommen, versuchen wir die Medienlandschaft um viele Blickwinkel zu bereichern. Und das ist immer wieder der Blick von „unten“. Das können wir, weil wir ehrenamtlich arbeiten, ohne Redaktionsvorgaben oder großes Medienhaus im Rücken. Doch das Projekt „LORA München“, ein Zusammenschluss von aktuell 114 eigenständigen Redaktionen, die gemeinschaftlich dieses Radio betreiben, droht an seinen Kosten zu scheitern.

Deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung. Nur mit Ihrer Hilfe können wir weiter arbeiten – weiterhin bisher unbekannte Musik, wichtige Themen, neue Perspektiven, tollwütiges Kabarett und so vieles mehr über die Radiowellen verbreiten!

Danke an alle unsere Fördermitglieder, die uns schon unterstützen! Falls Sie noch kein Mitglied im Förderverein sind: Wir brauchen Sie! Ehrenamt ist nicht kostenlos und vor allem nicht umsonst!

Wir freuen uns, dass Sie uns als Mitglied im LORA Förderverein unterstützen möchten.

Hier können Sie uns direkt unterstützen: https://www.betterplace.org/de/projects/87065