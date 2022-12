Stimmen von Klimaaktivist*innen, die zur Demo am 12.11. in Lützerath angereist waren oder dort wohnen. Die Organisationen von : „Alle Dörfer bleiben“ und „Die Kirche im Dorf lassen“ kommen zu Wort, ebenso wie Menschen, die jahrelang von Vertreibung durch RWE bedroht waren oder schon vertrieben wurden. Außerdem Kathrin Henneberger, MdB der Grünen mit ihrer Rede im Bundestag in der Nacht vom 1.12. auf den 2.12., in der sie um den Erhalt von Lützerath warb, um das 1,5°- Ziel zu erreichen.

Beitrag von Beate Stoelzel – 57:54min