49. Teil Klima in Bewegung – Sendung vom Augsburger Klimacamp

Im 49. und vorerst letzten Teil von Klima in Bewegung hat sich unser Team auf nach Augsburg gemacht und die Klimabewegten vom Augsburger Klimacamp besucht. Das Augsburger Klimacamp ist das älteste und auch am längsten bestehende Klimacamp Deutschlands und seit Juni 2020 durchgehend in Augsburg präsent. Mit Benigna machen wir eine Campführung. Ingo Blechschmidt, Max und Benigna berichten uns danach direkt vor dem Camp von ihren Erfahrungen, Forderungen und Lehren aus den 2 1/2 Jahren Camp. Dazu haben wir einen kleinen Veranstaltungsblock für München und Augsburg.

Teil 49 von Klima in Bewegung – 21.12.2022 – 22:39 Minuten

Link: https://www.klimacamp-augsburg.de/